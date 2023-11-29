Sex and the City yıldızı Gazze için açlık grevinde

Sex and the City dizisinin yıldızı Cynthia Nixon, İsrail'in binlerce Filistinliyi katlettiği Gazze'de ateşkes ilan edilmesi için açlık grevine başladı.

Sozcu.com.tr

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“Sex and the City dizisinin yıldızı Cynthia Nixon, İsrail-Filistin savaşında ateşkes çağrısıyla açlık grevine başladı.

57 yaşındaki Nixon, ABD Başkanı Joe Biden’a ateşkes baskısı kurması çağrısıyla bazı ABD’li siyasetçilerin başlattığı açlık grevine destek verdi. Her hafta 2 gün aç kalacağını açıklayan ünlü oyuncu, Beyaz Saray önünde düzenlenen gösteride “Bu ölümler normal değil. Bunların devam etmesine izin verilemez” dedi.

Sex and the City dizisindeki ikonik Miranda Hobbes rolüyle dünya çapında üne kavuşan oyuncu, Gazze’de ateşkes için düzenlenecek eylemlere de destek vereceğini söyledi.

Öte yandan Nixon’un haftada sadece 2 gün açlık grevi yapacak olması eleştirilere yol açtı. Bazı kişiler bunu “Hollywood tarzı açlık grevi” olarak niteledi.

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