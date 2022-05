Sex and the City yıldızı neden yeni bölümlerde rol almadığını açıkladı

Yenilikçi yapısıyla yayınlandığı dönemde fırtınalar estiren "Sex and the City" dizisinin yıldızı Kim Catrall, yeniden başlayan dizinin yeni sezonuna neden dahil olmak istemediğini açıkladı.

1998-2004 yılları arasında yayınlanan ve 6 sezon süren “Sex and the City” dizisi yayınlandığı dönemde büyük ilgi toplamıştı. New York’ta yaşayan dört kadın arkadaşın ilişkiler üzerine yaşadıklarını anlatan dizi dışında aynı ismi taşıyan iki film de izleyiciler ile buluşmuştu.

Hala çok ilgi gören dizinin yapımcıları tekrar kolları sıvayarak popüler dizinin devamı niteliğindeki “And Just Like That…” projesini duyurmuşlardı. Ancak dört yakın arkadaştan biri olan ve PR uzmanı Samantha Jones karakterini canlandıran Kim Cattrall’ın yeni dizide yer almayacak olması akıllarda şüphe uyandırdı.

REŞİT OLMAYAN BİRİYLE İLİŞKİ…

65 yaşındaki Kim Cattrall’ın aynı zamanda dizinin hem yapımcısı hem de başrolü Sarah Jessica Parker ile sürtüşme yaşadığı ve bu nedenle dizide yer almadığı konuşuluyordu.

Daily Mail’in haberine göre, İngiliz aktris, yeniden başlayan “And Just Like That…”in bir parçası olmasının istenmediğini açıkladı. Haberi ilk kez sosyal medyadan duyduğunu açıklayan Cattrall, “Ah, nasıl?” şeklinde bir tepki verdiğini açıkladı.

Ünlü oyuncu, yeni çekilecek dizinin senaryosunu okuduğunu ve “Samantha’nın hikayesinin nasıl sonuçlanacağını görünce hayal kırıklığına uğradığını” söylüyor. Görünüşe göre, Samantha, yakın arkadaşı Miranda Hobbes karakterinin 14 yaşındaki oğlundan istemediği halde “penis fotoğrafları” alacaktı.

Cattrall, bu hikayeyi “yürek parçalayıcı” olarak nitelendiriyor. Aktris, “2008 mali krizinin bir sonucu olarak Samantha’nın PR şirketini ‘kapüşonlu bir adama’ satmaya zorlandığını görmeyi tercih edeceğini” söyledi.

Cattrall, “Reşit olmayan bir çocukla yaşayacağım sahneler yerine bu tarz bir çatışma yaşamanın harika bir fikir olduğunu düşündüm” dedi.

İlk sezonu yayınlanan “And Just Like That…” dizisi, ikinci sezon için de onay aldı.

