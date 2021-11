Sex and The City’deki Carrie’nin dairesi 23 dolara kiralanıyor

Bir zamanların fenomen dizisi Sex and The City, ekranlara yeniden dönmeye hazırlanırken 23. yıl dönümünü de kutlamayı ihmal etmiyor. Dizideki ikonik daire 23. yıl şerefine 23 dolara kiralanıyor.

“And Just Like That…” ile 17 yıllık aradan sonra hayranlarıyla buluşmaya hazırlanan Sex and The City, özel yıl dönümü kutlamasıyla da dikkat çekiyor.

Carrie Bradshaw’ın ikonik Manhattan dairesi, Airbnb’de geceliği sadece 23 dolardan satışa sunulacak. 12 ve 13 Kasım akşamları bir gecelik konaklama için iki misafir ağırlanacak.

Airbnb’ye göre, konuklar gerçekten Carrie’nin evinde yaşama deneyimini tüm detaylarıyla yaşayacaklar. Ziyaretçiler ayrıca Sarah Jessica Parker’ın kendisinden sanal bir karşılama, Chelsea’de modaya uygun bir brunch gezisi ve Carrie’nin dolabından bir stil oturumu ile fotoğraf çekimine katılacaklar.

Parker yaptığı açıklamada, “Carrie Bradshaw karakteri kalbime çok yakın ve Sex and the City hikayesinin devamı için onun dünyasını yeniden ziyaret etmek çok büyük bir zevkti. İzleyicilerimiz, Carrie’nin New York’unu daha önce hiç olmadığı gibi deneyimleyeceği ve kelimenin tam anlamıyla ilk kez onun ayakkabılarıyla yürüyeceği için heyecanlıyım.”

Yeniden yaratılan daire Chelsea’de bulunuyor ve orijinali gibi görünüyor.

Misafirler, Carrie’ninki gibi tasarlanmış yatak odasında kalacaklar.

Dairede, Carrie’nin kablosuz telefonu gibi, gösterinin merkezinde yer alan detaylar da bulunuyor.

Hatta konuklar, Carrie’nin çalışma masasına da oturup dizüstü bilgisayarı kullanabilecekler.

En önemli kısım ise Carrie’nin dolabı… Ev, Carrie’nin tasarımcı ve vintage görünümlerle ağzına kadar doldurulmuş ikonik dolabının tam bir rekreasyonunu içeriyor.

Carrie’nin giydiği tütüye bile yer verilmiş. Ziyaretçiler, kıyafet, ayakkabı ve aksesuarları kullanıp bir fotoğraf çekimine bile katılabilirler.

