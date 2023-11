Sex and the City’nin ünlü oyuncusu hayatını kaybetti

Sex and the City oyuncusu Frances Sternhagen 93 yaşında hayatını kaybetti. Tony ödüllü oyuncu; Misery, ER ve Cheers gibi birbirinden ünlü yapımlarda da rol almıştı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tony ödüllü oyuncu Frances Sternhagen, New York’taki evinde 93 yaşında hayatını kaybetti. Oğlu John Carlin Sternhagen’in ölümünü Instagram’da doğruladı: “Anne. Frances Sternhagen… 27 Kasım Pazartesi gecesi, 94. yaş gününe bir buçuk ay kala evinde huzur içinde öldü… Uç, Frannie. Böylesine zengin, tutkulu, alçakgönüllü ve cömertçe yaşanmış bir hayatın perdesi iniyor.”

Sternhagen, Broadway’deki rolleriyle prestijli ödüllerle kariyerini taçlandırırken Cheers’ta Cliff Clavin’in annesi, ER’da Dr John Carter’ın aristokrat büyükannesi ve Sex and the City’de Trey MacDougal’ın annesi gibi rollerle de öne çıktı ve hatta bu roller ile üç Emmy adaylığı kazandı.

Son olarak Michael Douglas ve Diane Keaton ile So It Goes adlı bir filmde ve polisiye dizisi The Closer’da Kyra Sedgwick’in annesi rolünde izleyici karşısına çıktı.

Sternhagen ayrıca Misery, Bright Lights, Big City, Julie & Julia, The Hospital gibi pek çok yapımda da rol aldı.

13 Ocak 1930’da doğan Frances Hussey Sternhagen, eğitim hayatında ilk başlarda tarih alanına odaklansa da bir danışmanı tarafından dramayı denemeye ikna edildi.

1951’de mezun olduktan sonra Sternhagen, Massachusetts’teki Milton Akademisi’nde kısa bir süre öğretmenlik yaptı. Bu arada katıldığı Cambridge’deki Brattle Street Theatre’daki roller için seçmelerde başarısız oldu. Kısa süre sonra Washington’a döndü, Amerika Katolik Üniversitesi’nde tiyatro dersleri aldı ve çeşitli yapımlarda rol almaya başladı.

80’li yaşlarına kadar çalışmaya devam etti; son sahne performansı, New York City Center’da Broadway dışı The Madrid oyununda Edie Falco’nun annesini canlandırdı. Son olarak da 2014 yapımı komedi draması And So It Goes’da Michael Douglas ve Diane Keaton’la birlikte rol aldı.

Sternhagen, 1956’dan 1991’deki ölümüne kadar Katolik Üniversitesi’nde tanıştığı aktör Thomas Carlin ile evliydi.

İlginizi Çekebilir Sopranos dizisinin yıldızı hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir Spotify açıkladı: 2023'ün en çok dinlenen şarkıları