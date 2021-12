Sex and the City’nin yıldızına ‘cinsel saldırı’ suçlaması

6 sezon yayınlanan ve 7 Emmy ve 8 Altın Küre ödülleri kazanan Sex and The City dizinin başrol oyuncusu Chris Noth, cinsel saldırı suçlamalarıyla gündeme geldi.

Televizyon dünyasının en ikonik dizilerinden Sex and the City’nin yeni bölümleri yayınlanmaya başlamıştı. Dizide başrol oyuncusu Carrie Bradshaw’ın büyük aşkını canlandıran Mr. Big yani Chris Noth hakkında şoke eden iddialar ortaya atıldı.

İngiltere’nin köklü yayın kuruluşlarından BBC, iki kadının, Chris Noth’u 2004 ve 2015 yıllarında kendilerine cinsel tacizde bulunmakla suçladığını aktardı.

Zoe ve Lily takma ismini kullanan kadınlar The Hollywood Reporter’a iddia edilen saldırılarla ilgili ayrıntılı açıklamalar yaptı.

ABD merkezli The Hollywood Reporter dergisi, iddialarda bulunan iki kadının da birbirini tanımadığını belirtti.

67 yaşındaki Noth ise yaptığı açıklamada, “yaşananların rızaya dayalı olduğunu” ve saldırı suçlamalarının ‘doğru olmadığını’ söyledi.

Şimdi 40 yaşında olan Zoe, aktörün 2004 yılında Batı Hollywood’daki bir apartman dairesinde kendisine tecavüz ettiğini iddia ederken, o yıllarda 22 yaşında olduğunu belirtti.

Şimdi 31 yaşında olan Lily, 2015 yılında 25 yaşında olduğunu ve New York City’deki Greenwich Village dairesinde 60 yaşındaki Noth tarafından tecavüze uğradığını öne sürdü.

Makale ayrıca iddia edilen saldırı sırasında Noth ve Lily arasında geçen metin mesajlarından da alıntı yaparken, dergi her iki kadının da iddialarını desteklediği görünen kişilerle röportajlarına da yer verdi.

Chris Noth, Sex And The City’deki rolünün yanı sıra Law & Order’daki rolüyle de tanınıyor. Son derece popüler dizinin devamı niteliğindeki “And Just Like That…” kısa bir süre önce yayınlandı.

Ünlü oyuncu konuyla ilgili The Hollywood Reporter ve Rolling Stone’a açıklama yaptı. Noth,

“Yıllar, hatta on yıllar önce tanıştığım kişilerin bana yönelttiği suçlamalar kesinlikle yanlış.

Bu hikayeler 30 yıl veya 30 gün öncesine ait olabilir ve hayır her zaman hayır anlamına gelir. Yaşananların hepsi rızaya dayalıydı” dedi.

Noth, sözlerini, “Bu hikayelerin ortaya çıkış zamanlamasını sorgulamamak zor. Neden şimdi ortaya çıktıklarını bilmiyorum, ama şunu biliyorum: Bu kadınlara hiçbir şey yapmadım.” ifadeleriyle sürdürdü.

