Seyfi Dursunoğlu’nun cenaze töreni ayrıntıları netleşti

Yaptığı şovlarla ve samimi tavırlarıyla milyonların gönlünde taht kuran Seyfi Dursunoğlu nam-ı diğer Huysuz Virjin, geçtiğimiz akşam zatürre tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu acı haberin ardından Dursunoğlu'nun bir röportajında bedeninin öldükten sonra kadavra olarak kullanılmasını istediğini söyleşi akıllara geldi. Ancak Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), Dursunoğlu’nun cenazesinin bugün öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedileceğini duyurdu.

Söylediği kantolar ve özel şovlarıyla bir döneme damga vuran Seyfi Dursunoğlu’nun (Huysuz Virjin) vefat etmesi tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu.

“ÇYDD OLARAK ADINI VE ANISINI YAŞATACAĞIZ”

“Türkan Saylan’ın Çocukları Sizi Unutmayacak” notu ile yazılı bir açıklama yapan ÇYDD, Dursunoğlu'nun cenaze töreni ile ilgili şu bilgileri paylaştı;

*Saygıdeğer sanatçımız, kıymetli bağışçımız Seyfi Dursunoğlu’nu (Huysuz Virjin) kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Atatürk sevgisini, eğitime verdiği önemi biliyoruz.

*ÇYDD olarak adını ve anısını yaşatacağız. Eğitim hayallerini gerçekleştirecek öğrencilerimizin gözlerindeki ışık ile huzur içinde uyusun. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.

*Cenazesi 20 Temmuz 2020 tarihinde Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecektir.

MİRASINI ÇYDD’YE BIRAKACAĞINI AÇIKLAMIŞTI

Dursunoğlu, bundan sekiz yıl önce katıldığı bir televizyon programında mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bırakacağını açıklamıştı.

Daha önce mirasını Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na bağışlayacağını açıklayan sanatçı, bu kararından vazgeçtiğini söylemişti.