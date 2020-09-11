Şeyh Bedreddin’in hayatı beyazperdeye taşınıyor

Osmanlı İmparatorluğu'nun Fetret Devri'nde yaşayan, üstün dini ve hukuki bilgisiyle kazaskerlik yapan fıkıh alimi, mutasavvıf, düşünce insanı Şeyh Bedreddin'in hayatını anlatan “Hakikat”in çekimleri başladı.

Bedreddin'in kişisel tarihinde çok önemli yer tutan Edirne’de çekimler başladı.

İmece Film'in yapımcılığını üstlendiği “Hakikat’in senaryosunu Ali Şahin'le birlikte Hakan Alak kaleme aldı.



SUAVİ SÜRPRİZİ

Edirne yakınlarında bulunan Simavna'da kadılık yapan babasının mesleğinden dolayı “Simavna Kadısı Oğlu” olarak da anılan Şeyh Bedreddin'i şarkıları ile tanınan Suavi canlandırıyor. Bedreddin'in kader arkadaşları Börklüce Mustafa'yı Bülent Emrah Parlak, Torlak Kemal'i Saygın Soysal beyazperdeye taşıyacak.

Filmde ayrıca Elif Nur Kerkük, Ali Barkın, Kerem Fırtına, Orhan Alkaya, Bülent Keser, Teoman Gelmez, Sabriye Günüç gibi isimler de rol alıyor.