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Seyit Onbaşı’nın heykeli görenleri duygulandırdı
Seyit Onbaşı’nın heykeli görenleri duygulandırdı
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde, İstanbul'da bulunan bir AVM'de düzenlenen Seyit Onbaşı heykel gösterisi, Çanakkale Geçilmez ruhunu yaşattı. Vatanı için canını ortaya koyan şehitler ve gaziler vatandaşları duygulandırdı.
Kültür Sanat 19 Mart 2019 - 09:59

Gaziosmanpaşa’da bulunan bir AVM Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümünde Türk Milleti’nin birlikte yaşama iradesi, vatan ve bayrak sevgisi vurgulandı. Ahşap atölyesinde Türk bayrağını boyayan çocuklar yapboz ile Türkiye’nin coğrafi bölgelerini öğrendi. Oyunların tadını çıkaran çocuklar için etkinlik pazar günü 3 defa düzenlendi. Çanakkale Zaferi yıl dönümü için hazırlanan asker ve Seyit Onbaşı heykel gösterisi ile ziyaretçiler duygusal anlar yaşadı. Yoğun ilgi gören etkinlikte ziyaretçiler heykeller ile bol bol fotoğraf çektirdi.

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