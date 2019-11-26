Şeyma Özbay: ‘Coğrafyamızın hikayeleri daha çok anlatılmalı’

Müzisyen Şeyma Özbay, Orpheus ile dinleyicilerin karşısına çıktı. sozcu.com.tr'ye konuşan Özbay, şarkının "Başarısız olsam da, sendeleyip düşsem de yoluma devam ederim" mesajını içerdiğini belirtti. Özbay, genelde aşk ve ayrılık şarkılarının üretildiğine değinerek, "Müzisyenlerin, edebiyatçıların kendi coğrafyalarının hikayelerini daha fazla anlatmaları gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Başarılı müzisyen Şeyma Özbay, iki yıllık aranın ardından yeni şarkısını dinleyicilerle buluşturdu. İsmini mitolojik kahraman Orpheus’tan alan şarkı, Arpej Yapım etiketi ile yayınlandı. Şarkının söz ve müziği Özbay’a ait… Aranje ve mix'ini ise Orhun Sevindik yaptı. Şarkının klibi ile ilgili konuşan Özbay, “Biraz zor şartlar altında çektik. Şanssız bir gündü. Yağmur vardı. Klibi çekmek için çok fazla günümüz yoktu. O gün sağanak yağış oldu. Bu arada klibi Sasalı’da çektik. Gece çekimiydi. Biraz zorlandık o yüzden. Ama keyifli bir klip çalışması oldu” dedi.

“SENDELEYİP DÜŞSEM DE YOLUMA DEVAM EDERİM”

Şarkının verdiği mesaj ile ilgili de açıklama yapan Özbay, “Etten, kemikten olabilirim ama ben aslında bir ruhum. Başarısız olsam da, sendeleyip düşsem de yoluma devam ederim. Orpheus mitolojik bir karakter aynı zamanda. Herkes kendi yorumlayabileceği bir cevap bulabilir” diye konuştu.



Orhun Sevindik ile önümüzdeki dönemde iki şarkı daha yayınlayacaklarını açıklayan Özbay, cover akımı ile ilgili ise şöyle dedi: “Bir cover akımı var. Cover çöplüğü oluşmuş durumda. Ben de çok sevdiğim müzisyenlerin şarkılarını söylüyorum, çok da keyif alıyorum. Kendi sahnemde de hem İngilizce hem Türkçe söylüyorum ama üretim olmadan bunun bir amaç haline gelmesini samimi bulmuyorum. Bence yeni şarkılara ihtiyacımız var.”

“SORUNLARIN DAHA FAZLA DİLE GETİRİLMESİ LAZIM”

Genelde aşk, ayrılık ve kişisel acılarla ilgili şarkı üretildiğine değinen Özbay, “Müzisyenlerin, edebiyatçıların kendi coğrafyalarının hikayelerini daha fazla anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Biraz bıraktık bunu, tabii baskıyı da yaşadığımız için… Yaşadığımız sorunların daha fazla dile getirilmesi lazım. Tabii ki çok acı çekiyoruz, üzüldüğümüz şeyler var ama motivasyona da ihtiyacımız var. İnsanların pozitif şeylere motive edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hayatımız aştan, ayrılıktan ve bireysel konulardan ibaret değil” açıklamasını yaptı.