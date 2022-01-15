Sezar’ın ‘veni, vidi, vici’ dediği Zile Kalesi’ne çevre düzenlemesi

Roma İmparatoru Jül Sezar'ın Basforos Kralı 2'nci Pharnake'ye karşı zafer kazandıktan sonra, senatoya, dünyaca ünlü 'Veni, vidi, vici' (Geldim, gördüm, yendim) sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi'nde çevre düzenlemesine gidildi

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Zile ilçesinde yer alan, bir höyüğün üzerine inşa edilmiş akropol özelliğine sahip Roma dönemi eseri Zile Kalesi’nde çevre düzenlemesi yapılıyor.

Tokat Valiliği ve Özel İdaresi tarafından hazırlanan 1 milyon 200 bin TL ihale bedelli projeyle 4 bin yıllık tarihi Zile Kalesi’nde doğal taş yürüyüş yolları, temaşa alanları, aydınlatma, yeşillendirme, kamelya ve dinlenme mekanları çalışması yapılıyor.

Roma İmparatoru Jül Sezar’ın Basforos Kralı 2’nci Pharnake’ye karşı zafer kazandıktan sonra senatoya meşhur ‘Geldim, gördüm, yendim’ sözlerinin yer aldığı mektubu yazdığı Zile Kalesi’ni yılda 25 bin kişi ziyaret ediyor.

İçerisinde işlevini yitirmiş saat kulesi yer alan kalede su sarnıcı ile kuzeydoğusundaki kayalıklara oyulmuş Roma dönemine ait küçük bir tiyatro da yer alıyor.

“DÜNYADAKİ ÖNEMLİ TARİHİ NOKTALARDAN BİRİSİ”

Zile Belediyesi Kültür Müdürü Necmettin Eryılmaz, “Tarihi Zile Kalesi’nde şu anda hummalı bir çalışma var. Roma İmparatoru Jül Sezar’ın sözleriyle meşhur olan Zile Kalesi dünyadaki önemli tarihi noktalardan birisidir. Tokat’ın en fazla turist alan yeridir. Zile Kalesi’nde tarihi saat kulesinin restorasyonuyla, içerisindeki çevre düzenlemeleriyle, geçiş yollarıyla, çevre aydınlatmasıyla çok güzel bir proje oldu” dedi. (DHA)

