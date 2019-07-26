Sezaryen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sezaryen mi, sezeryan mı, sezaryan mı?

Sezaryen nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre sezaryen mi, sezeryan mı, sezaryan mı?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘direkt’tir. Sezaryen mi, sezeryan mı, sezaryan mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘sezaryen'dir.

SEZARYEN NE DEMEK: Doğumun normal olmadığı durumlarda karın ve rahmin kesilerek bebeğin alındığı cerrahi bir işlemdir.

SEZARYEN NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin “sezaryen mı, sezeryan mı yoksa sezaryan mı” olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sezaryen şeklinde olmalıdır.

sezaryan (Yanlış kullanım)

sezeryan (Yanlış kullanım)

sezaryen (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sezaryen doğum yapmakta ısrar ediyor.”