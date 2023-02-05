Sezen Aksu’nun ‘Mümkün’ şiiri ilk kez yayımlandı: Gün gelecek, yazacaklar…

Ot Dergisi'nin yeni sayısında sanatçı Sezen Aksu'nun 'Mümkün' adlı şiiri ilk kez yayımlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ot Dergisi’nin Sezen Aksu’yu kapağına taşıdığı Şubat 2023 sayısı okurla buluştu.

Derginin yeni sayısında sanatçının daha önce yayınlanmayan ‘Mümkün’ adlı şiiri ilk kez yayımlandı.

İşte Sezen Aksu’nun ‘Mümkün’ şiiri:

“Ben tek başıma sevebilirim hepimizi

Kendi halkımı ve sizi

Ne kralım var

ne kuralım

Başını göğsüme koy

Yanaşalım mümkünün kıyısına

Sen ben yer gök taş ve su

Duralım

Başlayıncaya kadar kötü bir dizi

zeytini de vurdular gördüm

Yeminle oydu denizin de işkencecisi

Yarayız biz

gün gelecek

Yazacaklar

Birbirimizi öldürünceye kadar

Sevdiğimizi”

Sezen Aksu’nun daha önce de ‘Eksik Şiir’ adlı şiir kitabı yayımlanmıştı. Kitapta Aksu’nun 1975-2006 arasında yazdığı dört yüzün üzerinde şarkı sözünden 197’si yer alıyor.

İlginizi Çekebilir Emir Can İğrek: Erkek Sezen Aksu fikri olmak hoşuma gidiyor

İlginizi Çekebilir Sezen Aksu ile Mabel Matiz yıllar önce aynı karede