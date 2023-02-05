Sezen Aksu’nun ‘Mümkün’ şiiri ilk kez yayımlandı: Gün gelecek, yazacaklar…
Ot Dergisi'nin yeni sayısında sanatçı Sezen Aksu'nun 'Mümkün' adlı şiiri ilk kez yayımlandı.
Ot Dergisi’nin Sezen Aksu’yu kapağına taşıdığı Şubat 2023 sayısı okurla buluştu.
Derginin yeni sayısında sanatçının daha önce yayınlanmayan ‘Mümkün’ adlı şiiri ilk kez yayımlandı.
İşte Sezen Aksu’nun ‘Mümkün’ şiiri:
“Ben tek başıma sevebilirim hepimizi
Kendi halkımı ve sizi
Ne kralım var
ne kuralım
Başını göğsüme koy
Yanaşalım mümkünün kıyısına
Sen ben yer gök taş ve su
Duralım
Başlayıncaya kadar kötü bir dizi
zeytini de vurdular gördüm
Yeminle oydu denizin de işkencecisi
Yarayız biz
gün gelecek
Yazacaklar
Birbirimizi öldürünceye kadar
Sevdiğimizi”
Sezen Aksu’nun daha önce de ‘Eksik Şiir’ adlı şiir kitabı yayımlanmıştı. Kitapta Aksu’nun 1975-2006 arasında yazdığı dört yüzün üzerinde şarkı sözünden 197’si yer alıyor.