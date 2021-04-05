Sezen Aksu, Kültür Servisi’ne dava açtı

Kültür Servisi’nin duruşmada hazır bulunmadıkları takdirde zorla götürüleceklerini ifade ettikleri açıklamada, “Sezen Aksu, YouTube’a özel hazırladığı albümü haber yaparken YouTube yönlendirmesine yer veren bir kültür gazetesine resmen telif davası açtı. 1 Haziran’da, begonviller boy verip, Bodrum’u yasemenler bastığında, Sezen Aksu nerede olur bilinmez, biz Çağlayan Adliyesi’nde hakim karşısında olacağız. Gazeteci yargılamalarının vaka-i adiyeden sayıldığı bugünün Türkiye’sinde, hiç aklımıza gelmezdi, demek bizim adliye mesaimizin sebebi Sezen Aksu olacakmış. Hadi bakalım..” denildi.

NE OLMUŞTU?

Kültür Servisi sitesinden yapılan açıklamada, Sezen Aksu’nun ‘Demo’ albümünü haberleştirip, ‘Begonvil’ şarkısının YouTube yönlendirmesini paylaştığı için telif cezası ödemesi istendiği aktarıldı.

Haberin üzerinden 8 ay geçtikten sonra Sezen Aksu’nun yapım şirketi SN Müzik Yapım’ın şikayeti üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden aranarak ifade vermelerinin istendiği ifade edilen açıklamada, “SN Müzik Yapım, Aksu’nun şarkısının YouTube yönlendirmesine (embed koduna) sitemizde yer verdiğimiz için telif hakkı ihlali gerekçesiyle gazetemizden şikâyetçi olmuştu. Emniyet’te verdiğimiz ifadede ‘Bu paylaşım herhangi bir ticari kazanç ve amaç güdülmeksizin yapılmıştır… Sitemize girerek ilgili linke tıklayan nihai kullanıcı zaten demoyu (şarkı Aksu’nun ‘Demo 2′ albümündendi) müştekinin kendi YouTube kanalından izlemektedir’ açıklamasında bulunduk. (İfadeye çağırılmamızın ardından ‘Eksik olsun!’ diyerek haberi sitemizden kaldırdık.)” denildi.

Kültür Servisi’nin bir arabulucu tarafından arandığı belirtilen açıklamada, dava açılmadan önce 11 bin lira uzlaşma bedeli talep edildiği kaydedildi. Kültür Servisi, telif hakkı ihlalinde bulunmadıklarını, mahkemede kendilerini savunacaklarını, bu nedenle ‘uzlaşmayacaklarını’ ifade etti.