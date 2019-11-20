Sezona başlayamayan Antalya Şehir Tiyatroları’nde kaos sürüyor

31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından AŞT’ye genel müdür olarak atanan sağlık teknikeri Osman Arı’nın Mehmet Özgür’e mobbing yaptığı ileri sürülmüştü. Özgür, 23 Ekim’de görevden alınmıştı. Bu gelişme üzerine 24 Ekim’de 52 AŞT çalışanı Özgür’e destek olmak için Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile görüşmeye gitmiş, ancak görüşme talepleri geri çevrilmişti. Yaşanılanların ardından görüşme talebinde bulunan 9’u hizmet alımlı, 30’u ücretli 48 kişinin AŞT ile ilişkisi kesildi. Yeni sezonu açamayan AŞT’de sadece 10 kişi kaldı. Sergilenemsi planlanan 24 oyun ise perde açamadı.

Bu gelişmelerin üzerine AŞT’nin yönetmeliğinin de değişeceği iddia edildi. Yönetmeliğe göre genel sanat yönetmeni adayı olabilmek için şehir tiyatrosunda 5 yıl kesintisiz olarak çalışmış olmak gerekiyor.

‘AŞT DAĞITILIYOR’

Sanatçılar, tüm bu yaşanılanlara tepki gösteren bir video çekti. Yönetmen ve oyuncu Engin Alkan’ın Instagram hesabından paylaştığı videoda, şu ifadeler kullanıldı: “Antalya Şehir Tiyatroları dağıtılıyor. 36 yıllık tiyatro, ilk kez sezonu açamadı. 48 sanat çalışanı işten çıkarıldı. Sanat yönetmeni ve idari müdür görevden alındı. 24 oyunu oynanamaz hale geldi ve çöpe atılıyor. Türkiye’de 6 şehir tiyatrosuna örnek olmuş yönetmelik usulsüz bir şekilde değiştiriliyor. Bu yönetmeliğe göre genel sanat yönetmeni adayı olabilmek için şehir tiyatrosunda 5 yıl kesintisiz olarak çalışmış olmak gerekiyor. Sanat yönetmeni tiyatronun sanat çalışanları tarafından demokratik bir seçimle seçiliyor. Yani tiyatroyu tiyatrocular yönetiyor. Yönetmelikte yapılmak istenilen değişiklik ile artık istenen herhangi biri, hangi meslekten olursa olsun, sanat yönetmeni seçilebilecek. Yani sanat çalışanlarının seçme ve seçilme hakkı ellerinden alınacak. Yani tiyatro siyasi rövanşların kaderine bırakılacak. Siyaset elini sanattan çeksin. Herkes bildiği işi yapsın.”

‘SANATI POLİTİKANIZA ALET ETMEYİN’

Tiyatro Eleştirmenleri Birliği Başkanı Ragıp Ertuğrul da sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı ve yaşanılanlara tepki gösterdi. “Antalya'nın güzide sanat kurumu Antalya Şehir Tiyatrosu'nda temayüllere ve yönetmeliklere aykırı yürütülmeye çalışılan uygulamalar beni şaşırttı” diyen Ertuğrul, “Kulaktan dolma bilgilerlerle, bilgi, belge ve raporlara dayandırılmadan Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Özgür'ün görevden alınması, 48 sanatçının kurumla ilişiğinin kesilmesi her haliyle akıl ve izandan yoksun bir karar. Bir sanat kurumunu tırnaklarıyla ve terleriyle var eden sanat emekçilerine halkın tüm memnuniyetine, tiyatro camiasının tüm takdirine rağmen mesnetsiz iddia ve haberlere itibar ederek tiyatro sezonunun tam da ortasında kurumu çalışamaz hale getirecek şekilde el çektirmek; hem sanata hem de sanatseverlere büyük haksızlık. Bir tiyatro insanı olarak içimi en çok acıtan da bu. Nice çocuğun, gencin sanatla bağını kopartmaya cüret etmek. Lütfen sanatı politikanıza alet etmeyin. Hâlâ bir kültür politikası olmayan Türkiye’de sanat kendi kanatlarıyla uçmaya çabalıyor. Kırmayın o kanatları” dedi.

TİYATROSEVERLERDEN EYLEM

Öte yandan geçtiğimiz günlerde AŞT’nin hâlâ perde açmamasını protesto etmek isteyen yaklaşık 30 kişi, Belediye önüne geldi ve yaşanılanları protesto etti.