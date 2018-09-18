Sezona ‘merhaba’ dedi
Kültür sanat hayatında kendine büyük bir yer edinen TOY İstanbul yeni sezona dün ‘merhaba’ dedi. Geceye Büşra Develi, Burcu Biricik – Emre Yetkin, Dolunay Soysert, Deniz Türkali, İştar Gökseven, Bora Akkaş – Seda Türkmen, Kemal Hamamcıoğlu, Tuğçe Altuğ, Sami Berat Marçalı, Barış Gönenen, Seray Şahiner, Mert Öner, Ceren Taşçı, Gökay Gündoğdu, Bulut Reyhanoğlu, Kaya Akkaya – Selen Sürel Akkaya, Kerem Ayan, Melisa Doğu, Cem Karcı, Murat Eken, Erol Ozan Ayhan gibi isimler konuk oldu.
TOY İstanbul'un Maçka Sahnesi'nin de yer aldığı MAC G-Mall'da, Nuplate'de gerçekleşen parti gece yarısına kadar sürdü.