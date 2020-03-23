Shakespeare Globe Tiyatrosu’ndan da online hizmet

Dünyanın en meşhur tiyatrolarından biri olan ve 1599 yılın kapılarını açan Shakespeare Globe Tiyatrosu, corona virüsü salgını nedeniyle gösterilerini ücretli olarak online mecrada yayınlamaya başladı.

Shakespeare Globe Tiyatrosu, corona virüsü nedeniyle etkinliklerini iptal etmiş ve kapılarını kapatmıştı. Globe Tiyatrosu da diğer kültür ve sanat kurumları gibi online mecrada sanatseverlerle buluşma kararı aldı.

Aralarında Shakespeare'in 10 yıldır devam eden “On İkinci Gece”, Venedik Taciri, Bir Yaz Gecesi Rüyası, Romeo ve Juliet oyunlarının da prova ve sahne arkası görüntüleri izleyicilerle buluşuyor.

Şu anda ücretsiz olarak sadece provalar yayınlanıyor. Ancak 5 euro karşılığında oyun da kiralanıp izlenebiliyor.