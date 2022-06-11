Shakespeare’in 400 yıl önce basılan kitabı için 2,5 milyon dolar bekleniyor

Shakespeare'in Birinci Folyo'sunun kopyasının New York müzayedesinde 2,5 milyon dolara satılacağı tahmin ediliyor.

Sozcu.com.tr

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İngiliz edebiyatının en önemli kitabı olarak anılan William Shakespeare’in Birinci Folyo’sunun orijinal bir kopyası önümüzdeki ay New York’ta açık artırmaya çıkarılacak.

Yaklaşık 400 yıl önce basılan kitap, 20’den az kopyadan biri ve Sotheby’s Müzayede Evi’ne göre 2,5 milyon dolara satılması tahmin ediliyor.

John Heminges ve Henry Condell’in küratörlüğünü yaptığı folyo, yarısı daha önce hiç basılmamış 36 oyundan oluşuyor. Heminges’in ve Condell oyunları komedi, trajedi ve tarih gibi kategorilere ayırıyor.

Basımın, ilk olarak 17. yüzyılın başlarında Gordon ailesi tarafından edinildiği ve İskoç kökenli olan tek kopya olduğuna inanılıyor.

El yazması daha sonra, Birinci Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında Avusturya-Macaristan imparatorluğunun çöküşünü savunan ve Çekoslovakya ve Yugoslavya’nın ortaya çıkışını teşvik eden siyasi eylemci ve tarihçi RW Seton-Watson’a geçti. 1960’larda Atlantik’i geçti ve Chicago’dan bir emlak yöneticisi ve bibliyofil olan Abel E Berland’ın koleksiyonunda tutuldu.

Birinci Folyo, yüzyıllar boyunca sahiplerinden gelen ek açıklamalar, karalamalar, mürekkep dökülmeleri ve işaretleri içeriyor.

Sotheby’s kitap ve el yazmalarından sorumlu küresel başkanı Richard Austin, “Bir Shakespeare Birinci Flyo’sunun piyasaya çıkması her zaman önemli bir olaydır, özel ellerde çok az kopya kalmıştır” dedi.

Kopya, 7 Temmuz’da New York’ta müzayedeye çıkmadan önce 15 Haziran’a kadar Sotheby’s Londra galerilerinde sergilenecek.

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