Shakespeare’in kitabı rekor fiyata satıldı

Dünyanın en iyi oyun yazarı olarak anılan William Shakespeare'in nadir bulunan İlk Folyosu 10 milyon dolara satılarak bir rekor kırdı.

İngiliz yazar William Shakespeare’in ölümünden yedi yıl sonra, 1623’te basılan, oyunlarının ilk toplu basımı İlk Folyo, kuruluşu 1766 yılına dayanan ABD’nin New York kentinde bulunan Christie’s Müzayede Evi’nde açık artırmaya çıktı.

Shakespeare’in yazdığı ve dünyada altı kopyası bulunan kitap açık artırmaya çıktığı Amerika Birleşik Devletleri’nde 9,98 milyon dolar karşılığında değerli kitap alım-satımıyla da uğraşan antikacı Stephan Loewentheil’ın ellerine gitti.

Açık artırmanın ardından telefonda mülakat veren Loewentheil, Shakespeare oyunlarının ilk derlemesinin orjinalini, “kitapların kutsal kasesi” diye niteledi.

İlk kopya olma özelliği taşıyan kitap, klasik edebiyat dünyasında en yüksek fiyata satılan eser oldu.

Uzmanların tahminlerinin neredeyse iki kat üzerinde satılan eserin değerinin 4 ila 6 milyon dolar olduğu tahmin ediliyordu.

İngiliz dili ve edebiyatının en önemli eseri olarak kabul edilen ve 1623’te basılan kitap Shakespeare’in 36 piyesini bir araya getiriyor.