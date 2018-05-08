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Shakira 11 yıl sonra yeniden…
Shakira 11 yıl sonra yeniden…
Şarkıcı Shakira, Temmuz ayındaki İstanbul konseriyle 11 yıl aradan sonra yeniden Türk hayranlarının karşısına çıkacak.
Kültür Sanat 8 Mayıs 2018 - 07:46

‘El Dorado’ albümüyle büyük başarı yakalayan Shakira albümle aynı adı taşıyan dünya turnesi programına Türkiye’yi de ekledi. Kolombiyalı şarkıcı, böylelikle uzun bir aradan sonra ülkemizde konser vermeye gelen ilk dünya starı olacak.

“ÇOK EĞLENCELİ OLACAK”

12 Grammy ödüllü Shakira, BKM organizasyonuyla 11 Temmuz’da sahne alacak. Şarkıcı konserle ilgili “İstanbul’da yeniden sahnede olmak, en sevdiğiniz şarkıları hep birlikte söylemek için sabırsızlanıyorum. Çok eğlenceli olacak! El Dorado’ya giden yol şimdi başlıyor! ” açıklaması yaptı.

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