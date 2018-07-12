Shakira: İstanbul’da daha fazla kalmak isterdim ama…

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Dünya Turnesi ‘EL DORADO’ kapsamında gerçekleşen İstanbul Konseri, saat 21:30'da başladı. 2 saat boyunca toplam 4 farklı kostüm giyen, hiç ara vermeden toplamda 20 şarkıyı canlı olarak seslendiren ve kıvrak dansları ile 35.000 kişiyi coşturan Shakira unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

SADECE SHAKIRA DEĞİL İSTANBUL’LULAR DA KONSERİN HAKKINI VERDİ

İlk şarkıdan itibaren tüm konser boyunca dans eden ve şarkılara tempoyla eşlik eden 35.000 kişi özellikle; 2001 yılında çıkardığı Laundry Service Albümündeki “Whenever, Whereever” ve 2010 yılı Dünya Kupası hiti “Waka Waka” ile İstanbul'u inlettiler.

Hep bir ağızdan söyledikleri şarkılarla coşan 35.000 kişinin ritmi izleyen herkese tek cümle kurdurdu “Stadyum konserine hasret kalmışız”.

KONSERİN ARDINDAN SHAKIRA'NIN İSTANBUL'U ÖVGÜYE BOĞDU

10 Temmuz Salı gecesi özel uçakla İstanbul'a gelen Shakira konakladığı otel ile sahneye çıkacağı yer arasında deniz yolunu tercih etti. Konser öncesi saat 16:00'da deniz yolu ile konser alanına gelen Süperstar sahnede kısa bir süre prova yaptıktan sonra kendisi için özel olarak hazırlanan kulisinde dinlendi.

Saat 21:30'da sahneye çıkan ve 23:40'ta konserini tamamlayan Shakira konseri şöyle değerlendirdi. “İstanbul yine büyüleyici, İstanbullular yine inanılmazdı. Burada olmaktan böyle bir stadyumda bu kadar coşkulu bir seyirciye buluşmaktan çok mutlu oldum. İstanbul'da daha fazla kalmak isterdim ama devam eden bir programım var.

İnanılmaz bir enerjiniz ve ev sahipliğiniz var. Burada kendimi şımartılmış hissediyorum. Umarım en kısa sürede yeniden İstanbul'a geleceğiz.”