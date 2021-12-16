Shakira yeni bir dans yarışmasıyla ekranlara geleceğini duyurdu

Shakira, sosyal medyadan yeni projesini duyurdu. Ünlü şarkıcı, NBC'de yayınlanacak ve Dancing With Myself isimli yeni bir dans yarışması için hazırlıklara başladığını paylaştı.

Sozcu.com.tr

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Göbek danslarıyla ikonikleşen ünlü şarkıcı yeni projesini hayranlarıyla paylaştı. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada NBC ile çalıştığını söyledi. Shakira sözlerine şu şekilde devam etti: “Yaratıcı harekete ve bunun kişisel ifadeye nasıl dönüştüğüne, bir topluluk duygusuna nasıl katkıda bulunduğundan bahsetmeye böylesine yüksek değer veren bir dans yarışmasının parçası olmaktan heyecan duyuyorum.”

Yarışma, sosyal medyadaki dans yarışmalarından ilham alıyor. Şovda yarışmacılara, Shakira da dahil olmak üzere ünlü jüri üyeleri tarafından tasarlanan yeni dansları öğrenmeleri için kısa bir süre verilecek. Daha sonra da izleyiciler karşısında yeni figürlerini sergilemeleri istenecek.

Jürinin geri bildiriminden sonra, izleyicilerin oylamalarıyla nakit ödülü kazanan kişi belli olacak.

Basın açıklamasında Shakira, “Sosyal medya aracılığıyla gördüğüm bazı yeteneklere şahsen hayran kaldım” dedi. Ardından kendi hayatında dansın ne kadar önemli olduğunu açıklamaya devam etti: “Dans, hayatım boyunca inanılmaz derecede önemli bir güç oldu ve bunun, dünyaya ne kadar dönüştürücü, güçlendirici ve eğlenceli olabileceğini göstermeye can atıyorum” dedi.

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