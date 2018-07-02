Shakira’dan son dakikada aile sürprizi

Oğulları 5 yaşındaki Milan ve 3 yaşındaki Sasha ile İstanbul’a gelecek olan Shakira'nın anne ve babası da İstanbul'a geliyor.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Dünya turnesi kapsamında 20. konserini 11 Temmuz Çarşamba akşamı Vodafone Park’ta verecek olan olan Shakira İstanbul'a ailesini de getirme kararı aldı.

83 yaşındaki babası William Mebarek Chadid, 80 yaşındaki annesi Nidia del Carmen ile ağabeyi Tonio Mebarek'in de İstanbul'da Shakira'ya eşlik edecek. Shakira'nın anne, baba ve ağabeyi için Sultanahmet Meydanı, Sultanahmet Cami, Topkapı Sarayı ve Kapalı Çarşı'yı kapsayan özel bir tur ayarlanmasını istediği bildirildi.

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcının İstanbul'dan hemen sonra Lübnan'da konser verecek olması dolayısıyla ailesini İstanbul'a getirme kararı aldığı belirtildi.

PIQUE DE GELİYOR

11 yıl aradan sonra yeniden İstanbul'da sahne alacağı için çok mutlu olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, 2010 yılındaki Dünya Kupası için seslendirdiği Waka Waka şarkısının klip çekimleri sırasında tanıştığı iki çocuğunun babası Pique'nin Rusya'daki 2018 Dünya Kupası’ndan elendikleri için aileye Pique'nin de eşlik etmesi bekleniyor.