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Shakira’nın unutulmaz turnesi film oluyor
Shakira’nın unutulmaz turnesi film oluyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira'nın 'El Dorado Dünya Turnesi’ film olacak. 
Kültür Sanat 2 Eylül 2019 - 12:14

Forbes’e göre 35 milyon dolar gelirle yılın en çok kazanan 10’uncu kadın şarkıcısı olan Shakira, geçtiğimiz yıl düzenlediği ve Asya, Avrupa ve Amerika'yı kapsayan El Dorado Dünya Turnesi'ni beyazperdeye taşıyor.

Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz konusu turne ile ilgili “Bu kariyerimin en unutulmaz turnelerinden biriydi. Proje, 13 Kasım'da dünya çapında 60'tan fazla ülkede yayınlanacak” açıklamasını yaptı.

Shakira, turne kapsamında 54 ülke gezmişti, 11 Temmuz’da da Türkiye’ye gelerek, Vodafone Park’ta dinleyicilerle buluşmuştu.

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