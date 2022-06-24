Sharon Stone: Dokuz kez düşük yaptım

Dünyaca ünlü Hollywood yıldızı Sharon Stone, hayatı boyunca 9 kez düşük yaptığını yıllar sonra açıkladı.

Sozcu.com.tr

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Hollywood yıldızı Sharon Stone, sosyal medya üzerinden dikkat çekici bir yorumda bulundu… People dergisinin Peta Murgatroyd ile ilgili röportajına yorum yapan Stone, kadınlara uygulanan haksızlığa dikkat çekti.

Stone, hayatı boyunca dokuz kez düşük yaptığını söylerken, “Biz kadınların bu tür yas süreçlerini ve kayıpları konuşacağımız bir ortam yok. Ben dokuz çocuğumu düşük ile kaybettim” dedi.

Ünlü oyuncu, “Bu küçük bir şey değil, fiziksel ve duygusal olarak yalnız göğüs germemiz gereken bir şeymiş gibi hissettiriliyoruz ve bunda da bir başarısızlık hissi oluyor” dedi.

Üç çocuk evlat edinen Stone, Quinn Kelly, Laird Vonne ve Roan Joseph’i büyüttü.

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