Sherlock Holmes yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor

HBO Max, yeni Sherlock Holmes yapımları için çalışmalara başladı. Robert Downey Jr.'ın Sherlock Holmes'u beyaz perdede canlandırmasının üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen, HBO Max bu ünlü dedektifin evrenini biraz daha genişletmeye hazırlanıyor.

Sozcu.com.tr

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Uzun süredir beklenen Sherlock Holmes 3, sinemalara hiç gelmese de bu dünyaca ünlü dedektif yeni maceralar yaşamaya hazırlanıyor. Downey, HBO Max için bir çift Sherlock Holmes yan dizisinin yapımcılığını üstlenecek.

Downey, Sherlock Holmes’u ilk olarak Guy Ritchie’nin yönettiği 2009’daki uzun metrajlı filmde canlandırmıştı. Downey’e, Dr. John Watson olarak Jude Law da eşlik etmişti. Downey ve Law, iki yıl sonra Sherlock Holmes: A Game of Shadows’ta (Sherlock Holmes: Gölge Oyunları) yeniden beyaz perdede görüldüler. Her iki film de Warner Bros. Pictures tarafından yapıldı. Şimdi HBO Max için hazırlanacak yapımlar bu iki filme bağlanacak bir şekilde hazırlanmaya başladı.

Downey’nin her iki dizide de izleyici karşısına çıkıp çıkmayacağı henüz belli değil. İlk iki Sherlock Holmes’un yazarlarından biri ve her iki filmin de yapımcısı olan Lionel Wigram ise geliştirilmekte olan iki yan yapımın yürütücü yapımcılığını üstleniyor.

Her iki yapım da Downey’nin yapım şirketi Team Downey aracılığıyla Warner Bros. Television için üretilecekler. Susan Downey ve Amanda Burrell, Downey ve Wigram ile birlikte yan yapımların yürütücü yapımcılığını üstlenecek.

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