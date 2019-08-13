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‘Sherlock Holmes’un Son Görevi’ Alfa Yayınları’ndan çıktı!
‘Sherlock Holmes’un Son Görevi’ Alfa Yayınları’ndan çıktı!
Arthur Conan Doyle’ın yarattığı ve polisiye edebiyatta çığır açmış karakterlerden biri olan Sherlock Holmes, müthiş gözlem yeteneği ve zekâsıyla okuyucuları Alfa Yayınlarında şaşırtmaya devam ediyor.
Kültür Sanat 13 Ağustos 2019 - 21:19

SUÇ DÜNYASININ EFSANE DEDEKTİFİ SHERLOCK HOLMES'UN SON GÖREVİ MERAK UYANDIRIYOR!

Dr. Watson, Sherlock Holmes'un en tuhaf ve en ilginç vakalarını anlatmak için defterlerini bir kez daha açıyor. Yaklaşan Birinci Dünya Savaşıyla birlikte, aslında emekliye ayrılmış olan Holmes yardım için çağrılıyor. Kitaba adını veren bu Son Görev, kaybolan denizaltı planları, zorba bir diktatörün yaptıkları, gizli cemiyetler ve casuslarla dolu sekiz sıradışı maceradan sadece biri. Arthur Conan Doyle bu kitapta Sherlock Holmes'un yeteneklerini dünya çapında kullanıyor.

Son güncelleme: 21:22 - 16.08.2019
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