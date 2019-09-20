Arthur Conan Doyle’ın yarattığı ve polisiye edebiyatta çığır açmış karakterlerden biri olan Sherlock Holmes, müthiş gözlem yeteneği ve zekâsıyla okuyucularını son kez şaşırtıyor. Sherlock Holmes’un Vaka Kitabı Alfa Yayınları'ndan çıktı.

“Sherlock Holmes'un epey uzun bir meslek hayatı oldu,” diyor Arthur Conan Doyle. Doyle'un yüz yılı aşkın bir süre önce yarattığı Sherlock Holmes serisi, Sherlock Holmes'un Vaka Kitabı ile son buluyor. 1920'lerin karanlık havasını ve kırgın ruhunu yansıtan hikâyelerde Sherlock ve sadık dostu Dr. Watson tutku, intikam, açgözlülük, intihar ve cinayet bilmecelerini aydınlığa kavuşturuyor. Meşhur dedektif, şimdiye dek karşılaştığı en sıradışı karakterler ve en esrarengiz olaylarla Baker Sokağına veda ediyor.