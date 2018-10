Sibel Can, İbrahim Tatlıses’i ağlattı

Sibel Can, İbrahim Tatlıses’i ağlattı

Sibel Can, İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnedeydi. Kendisini dinlemeye gelenler arasında İbrahim Tatlıses de vardı. Tatlıses, Sibel Can'ın şarkılarında gözyaşlarını tutamadı. Bunu gören ünlü şarkıcı, "Ağlamak yok imparator, hiç yakışıyor mu sana" dedi.

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Kerki ve Solfej'in düzenlediği ‘Güz konserleri ‘ kapsamında İzmir Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda sevenleriyle buluşan Sibel Can, programına ‘Senden Başka Kimsem Yok’ şarkısıyla başladı. Ünlü sanatçı daha sonra Yalan şarkısını seslendirmeye başladı ve kendisini dinlemeye gelen İbrahim Tatlıses'in yanına indi. Tatlıses'in yanına oturan Sibel Can, “Benim canım burada ne büyük bir şeref, ne büyük bir onur… Allah seni başımızdan eksik etmesin… Sen benim canımsın… Yine her zaman olduğu gibi senin karşında heyecanımı belli etmeyerek şarkılarımı okumaya çalışacağım. Hepimizin hayran olduğu bir sanatçısın çok şanslıyız senin gibi bir sesi yıllarca dinlediğimiz için, bu gece bütün alkışlar imparator için” dedi.

‘YAKIŞIYOR MU SANA İBRAHİM BEY?’

“İnşallah çok kısa bir süre sonra Tatlıses'in yeni albümünde yine hep birlikte olacağız” diyen Sibel Can’ı dinleyen Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı.

Sürekli elindeki mendil ile gözyaşlarını silen Tatlıses’i gören Sibel Can, “Ağlamak yok imparator, hiç yakışıyor mu sana İbrahim Bey” diyerek dostunu teselli etmeye çalıştı.