Sıcakkanlı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sıcak kanlı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sıcakkanlı'dır.
SICAKKANLI NE DEMEK:
1- Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan).
2- Sevimli, cana yakın, sempatik:
3- Herkesle çabuk anlaşan, çabuk dost olan.
SICAKKANLI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin sıcakkanlı mı, sıcak kanlı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sıcakkanlı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
sıcak kanlı (Yanlış kullanım)
sıcakkanlı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Çok sıcakkanlı bir arkadaşımdı.”