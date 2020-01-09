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Sıcakkanlı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sıcak kanlı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Sıcakkanlı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sıcak kanlı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘sıcakkanlı’dır. Sıcakkanlı mı, sıcak kanlı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 9 Ocak 2020 - 09:10

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sıcakkanlı'dır.

SICAKKANLI NE DEMEK:

1- Normal vücut sıcaklığı, içinde bulundukları ortamın sıcaklığından bağımsız olan (hayvan).

2- Sevimli, cana yakın, sempatik:

3- Herkesle çabuk anlaşan, çabuk dost olan.

SICAKKANLI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sıcakkanlı mı, sıcak kanlı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sıcakkanlı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

sıcak kanlı (Yanlış kullanım)
sıcakkanlı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Çok sıcakkanlı bir arkadaşımdı.”

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