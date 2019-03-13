‘Sıdıka’ Karikatür Evi’nde

“Sıdıka” sergisinin açılışı Atilla Atalay ve Latif Demirci'nin de katılımıyla 16 Mart Cumartesi saat 16:00'da Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi'nde gerçekleşecek. Mizah öykü yazarı Atilla Atalay'ın kalemi, usta çizer Latif Demirci'nin çizgileriyle hayat bulan ‘Sıdıka' karakterinin sergisi 7 Nisan'a kadar gezilebilecek.

1989 yılında “Hıbır” mizah dergisinde ilk yayımlanan, bir mizah şaheseri olan “Sıdıka”, çok geniş kitleler tarafından tanındı ve sevildi. Atilla Atalay'ın yazdığı karakteri, Latif Demirci portresi, boyu, posu, kıyafetleri ile görselleştirdi. ‘Sıdıka' 1997'de, televizyon dizisi olarak yayınlanmaya başladı. Usta yönetmen Atıf Yılmaz'ın yapımcılığını üstlendiği dizide Sıdıka karakterini oyuncu Hasibe Eren canlandırıyordu. Sıdıka bu diziden sonra edebi karakter, mizahi karakter, çizgi karakter etkisinin yanı sıra bir film kahramanına da dönüştü.