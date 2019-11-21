Sıfır Bir’de rol alan Burak ve Cengo kavgaya karıştı

İnternetin fenomen dizisi 'Sıfır Bir'de 'Cengo' ve 'Burak' karakterlerini canlandıran Cengizhan Yurdutek ile Burak Akyüz, bir restoranda iki kişiyi darp etti ve göz altına alındı.

‘Sıfır Bir’de Cengo ve Burak karakterini canlandıran Cengizhan Yurdutek ile Burak Akyüz, geçtiğimiz pazar günü Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi’nde bir restorana gitti. Restoranda H.A. (54) ile A.H. (54) da yemek yiyordu. Bir süre sonra iki grup arasında selamlaşma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Cengizhan Yurdutek ile Burak Akyüz, ellerine geçirdikleri ciğer şişleriyle H.A. ile A.H.’yi kovaladı. İkili, bir iş yerine sığınan H.A. ile A.H.’yi yakalayıp dövdü. Şüpheliler, H.A.’nın elinde bulunan ruhsatlı tabancayı da alarak kaçtı.

GÜVENLİK KAMERASINDAN YAKALANDILAR

Darp sonucu yaralanan H.A. ile A.H. kendi imkanlarıyla Adana Şehir Hastanesi’ne gitti. Hastanede yaralıların ifadesine başvurduktan sonra olay yerine giden polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kimlikleri tespit edilen Cengizhan ve Burak, polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı. H.A.’ya ait silah da şüphelilerden Cengizhan’ın üzerinde bulundu. Cengizhan ve Burak, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adli Tıp Birimi’ne getirildikleri sırada kendilerini görüntüleyen gazetecilere saldırmak istedi. ‘Yağma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Cengizhan tutuklandı, Burak ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, geçtiğimiz günlerde Çukur ve Sıfır Bir dizileriyle ilgili “Lanet bir dizi var ‘Çukur’ diye. Onun kadar olamıyorsak yazıklar olsun. Bir de ‘Adana Sıfır Bir’ diye dizi var. İkisinin etki alanı kadar etki alanı oluşturamıyorsak yandık. Bu iki dizi çocuklarımızı zehirliyor. İnsanımızı kendi kültüründen uzaklaştırıyor” demişti. (İHA)