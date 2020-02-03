Sıfır Bir’in yaratıcılarının yeni dizisi Sokağın Çocukları’nın fragmanı yayında

BluTV'nin sevilen dizisi Sıfır Bir'in yaratıcılarının hayata geçirdiği bir adalet hikâyesi olan Sokağın Çocukları 6 Şubat Perşembe günü BluTV'de yayına giriyor.

BİR ADALET HİKAYESİ

Yönetmenliğini, adını Sıfır Bir ile duyuran Kadri Beran Taşkın'ın üstlendiği ve yine aynı dizinin senaryo ekibinin kaleme aldığı Sokağın Çocukları, yaşadıkları zorlu dünyalarında hayata tutunma ve kendilerini var etme mücadelesi veren, zorluklarla savaşarak büyümeye çalışan gençlerin hikâyesini konu alıyor. Hikâye, “Adalet nedir?”, “Bir genç sokakta nasıl ayakta kalır?” gibi sorulara iyi ve kötü değil, gri karakterler üzerinden mercek tutuyor.

Sokağın Çocukları, 6 Şubat Perşembe günü BluTV'de başlayacak.