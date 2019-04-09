Yayınlanmaya başladığı ilk bölümden itibaren kısa sürede geniş bir kitleye yayılarak fenomen haline gelen Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana’da” dizisinin 6’ncı sezonu, 8 Mayıs'ta yayınlanacak.

Önce kısıtlı imkanlarla başlayan, büyük bir izleyici kitlesine erişen, ardından da BluTV’de yayınlanmaya devam eden Sıfır Bir’in yeni sezonu için geri sayım başladı.

5. sezonun finalinde izleyicileri şoke edici bir gelişmeyle bırakan Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana'da”, 8 Mayıs'ta BluTV ekranlarına geri dönüyor.



Adana'nın Hürriyet Mahallesi'nde Savaş ve arkadaşları ile illegal gruplar arasında mücadelenin çok daha çetin geçtiği sezon finalinde Savaş'ın vurulması akıllarda büyük bir soru işareti yarattı. Savaş'ın yaşadığının görüldüğü fragmanda Savaş ve arkadaşları, hem cezaevinde hem de Adana'nın sokaklarında mücadeleleri uğruna ölmeyi göze alacak.

Fonuna yerleştirdiği sokak kültürü ve kullandığı müzikleriyle de hikayesi ve oyunculukları kadar konuşulan Sıfır Bir – “Bir Zamanlar Adana'da” dizisi, yeni sezonuyla kaldığı yerden devam edecek.