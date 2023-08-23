Şifreli ilanla duyurdular: Rolling Stones’tan yeni albüm müjdesi

Efsanevi müzik grubu Rolling Stones, yerel gazeteye verdiği şifreli bir ilanla yeni albümlerinin adını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Dünyaca ünlü İngiliz rock müzik grubu Rolling Stones, yeni albümleri “Hackney Diamonds”ı, dikkatli okuyucularının yakalayabileceği şekilde Hackney Gazetesi’ne verdiği ilanla duyurdu.



Grup şu anda Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood ve Bill Wyman’dan oluşuyor ve “Hackney Diamonds” 31. stüdyo albümleri olacak.

BİRÇOK İPUCU VERİLDİ

Verilen ilanda Diamonds kelimesindeki “i” harfinin noktasında ikonik dil logolarının küçük bir versiyonunu kullanarak reklamın arkasında kendilerinin olduğuna dair ince bir ipucu bıraktılar.

Reklam metninde daha fazla ipucu olarak grubun 1965’teki hiti “Satisfaction”, 1969’dan “Gimme Shelter” ve 1978’deki “Shattered” parçalarının isimlerini yazdılar.

“Hackney Diamonds” için kullanılan yazı tipi de 1978’deki “Some Girls” albümünde kullanılan yazı tipiyle aynıydı.

Altta yer alan tarih işareti de grubun kurulduğu yıl olan 1962’ye atıfta bulunuyordu.

İlanda bir de telefon numarası vardı. Numarayı arayanlar kayıtlı bir telesekreter mesajının, “Cam onarımı uzmanı Hackney Diamonds’a hoş geldiniz. Sinirlenmeyin, düzeltilir. Eylül başında açılıyor, Mare Caddesi, E8. Aramak için www.hackneydiamonds.com adresinden kaydolun. Hadi o zaman.” cümlelerini duyuyor.

Yeni albüm, davulcuları Charlie Watts’ın Ağustos 2021’de ölmesinden bu yana yayınlanacak ilk albüm olacak. Watts, 24 Ağustos 2021’de 80 yaşında hayatını kaybetmişti.

Jagger ve Richards’la birlikte grubun tüm stüdyo albümlerinde yer aldı ve tüm zamanların en büyük davulcularından biri olarak kabul edildi.



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