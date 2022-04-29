Sığınakta ürettikleri eserlerle Ukrayna’nın sesi oldular

Bu yıl 59’uncu kez düzenlenen Venedik Bienali’ne Rusya katılmazken, Ukraynalı sanatçılar çoğu sığınaklarda üretilen eserleriyle dikkat çekmeyi başardı.

Nazan DOĞANER HALICI

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İki yılda bir düzenlenen dünyanın en köklü ve prestijli organizasyonlarından Venedik Bienali, Cecilia Alemani'nin küratörlüğünde ‘The Milk of Dreams' teması altında 80'den fazla ulusal pavyonu bir araya getiriyor. 23 Nisan'da halka açılan sergide, bu yıl Ukrayna'ya verilen destek göze çarpıyor. Şubat ayında Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından eserleri sergide yer alacak olan sanatçı Pavlo Makov hazırlıkları durdurmak zorunda kaldıklarını açıklamıştı. Ülkeden çıkamayacaklarını düşünen ekibi ise geçtiğimiz günlerde pavyonda yer alacak eseri küratör Maria Lanko'nun aracının arka koltuğunda sınırdan dışarı çıkarmıştı.

‘VARLIĞIMIZI GÖSTERECEĞİZ’

Venedik Bienali'ndeki Ukrayna Pavyonu'nun eş küratörlerinden Lanko, Pavlo Makov'un enstalasyonu “Fountain of Exhaustion”ı zorlu bir yolculuğun ardından bin bir güçlükle Venedik'e ulaştırmıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından arabasına yüklediği enstalasyonun ana parçaları olan üç kutu dolusu bronz huniyle birlikte 24 Şubat'ta Kiev'den yola çıkan Lanko, “Onları Venedik'e götürmem gerekiyordu. Sadece sembolik de olsa, orada varlığımızı göstereceğiz” demişti. Lanko, hayli zorlu geçen yolculuğun ardından eseri Venedik'e ulaştırmayı başardı.

TÜKENMEYİ SİMGELİYOR

Makov'un bienalde Ukrayna'yı temsil eden eseri, piramit şeklinde dizilmiş 78 bronz huniden oluşuyor. En üstteki huniden akan su, ikiye ayrılarak alttaki tüm hunilere dağılıyor. Aşağıya inen suyun ayrılarak azalması ve yüzeye sadece birkaç damla suyun ulaşması, kişisel ve küresel düzeyde tükenmeyi simgeliyor.

Eserler Ukrayna odaklı…

Bienaldeki Ukrayna sanatının sergilendiği Ukrayna'ya destek sergisi “Piazza Ucraina” başlığını taşıyor. Açık hava sergisi, Ukrayna pavyonunun küratörleri Borys Filonenko, Lizaveta German, Maria Lanko ile Kiev merkezli Victor Pinchuk Foundation ve Ukraine Emergency Art Fund adlı kuruluş tarafından organize edildi. Ukrayna Pavyonu'nun küratörlerinden Filonenko, eserlerin pek çoğunun sığınaklarda üretildiğini belirtti. Sergide ayrıca Marina Abramovic, Damien Hirst ve JR'ın da aralarında yer aldığı uluslararası tanınan sanatçıların odağına Ukrayna'yı alan eserleri görülebilecek.