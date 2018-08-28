Şiir halka dönüyor
WPM, Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) İzmir Temsilciliği, Konak Kent Konseyi ve Düşgezginleri müzik grubu tarafından düzenlenen etkinlik yarın Gündoğdu Meydanı’nda saat 19.00’da başlayacak. Etkinliği TYS İzmir Temsilcisi gazeteci, yazar, şair M. Mahzun Doğan'ın sunacak, açılış konuşmasını Konak Kent Konseyi Başkanı Hamit Mumcu yapacak.
Etkinliğe Ataol Behramoğlu, Özlem Tezcan Dertsiz, Tuğrul Keskin, Hüseyin Yurttaş, Hülya Deniz Ünal, Asım Gönen, Hüseyin Ferhad, Namık Kuyumcu, Mehmet Hameş, Gülce Başer katılacak ve bu isimler birer şiirlerini seslendirecek.
Düşgezginleri de şiirlerden besteledikleri şarkılarla katılımcılara seslenecek. Etkinlik WPM'nin internet sitesinden tüm dünya ile paylaşılacak.