‘Şiirler hayatım oldu’

Yarım asırlık birikimini ise yeni çıkan ‘Aşk Menem, Aşık Menem' adlı şiir kitabında toplayan Yağız, kitaba verdiği “Süleyman ve Süleyman” üst başlığının anlamının kendisi için çok büyük olduğunu anlattı.

Gaziantep'in Arfalı köyünde doğup büyüyen Süleyman Yağız'ın şiirle ilk buluşması 28 yaşında elim bir olay sonucu hayatını kaybeden dayısı Süleyman Özkarahan'ın el yazıyla yazdığı ilk şiirleri bulmasıyla başladı. Hiç görmediği halde dayısını hep merak eden Süleyman Yağız'ın ismini de babasının rüyasında gördüğü dayısı Süleyman Özkarahan vermiş. Dayısının köyün lise okumuş tek genci olduğunu ve hayatından çok etkilendiğini söyleyen Süleyman Yağız son şiir kitabı “Süleyman ve Süleyman/Aşk Menem, Aşık Menem”de dayısının anısına onun iki şiirine kitabın ilk bölümünde yer verdi. Dört bölümden oluşan şiir kitabında Süleyman Yağız'ın geçmişten bugüne çok sayıda şiiri yer alıyor.

ŞİİRLER DUYGU PATLAMASIDIR

Şiirlerin hayatının merkezi olduğunu belirten Süleyman Yağız “Milletvekiliyken de şiir yazdım. Şiir hayatımda hep vardı. Dayımın şair olması ve çocukken onunu şiirini bulmam beni şiire yönlendirdi. Şiir benim için hayat demek. İçinde sevgi, ihanet, yenilgi, sevda, en ince duyguların anlatım yöntemidir. Şiir duygu patlamasıdır. 50 yıldır yazı yazan birisiyim. Binlerce haber yazdım ama şiir bambaşka bir şey” dedi. Toplumsal olaylara karşı da şiir yazdığını belirten Yağız'ın, Erdal Eren'in ölüm yıldönümünde yazdığı “Hiç ölmeyeceksin çocuk” isimli şiiri de kitapta yer alıyor.

BIRAKTIĞIMIZ MİRASI BİTİREMEDİLER

İki dönem DSP Milletvekilliği yapan Süleyman Yağız bu dönem için çok talihsiz yorumunu yaparak şöyle konuştu: “En büyük üzüntümüz ise bu iktidar, DSP döneminde iktidarı devraldı. Bizim bıraktığımız mirası yiye yiye bitiremediler. İşsizlik sigortasını biz çıkardık ama bu hükümet işsizlik sigortasını ikinci bir bütçe olarak her derde deva olarak kullanıyor. AKP bizden enkaz devralmadı. Ekonomi son derece yerindeydi gerçek büyüme hızı çok olumluydu. Türkiye çok talihsiz bir döneme sürükleniyor. Halkımızın bu gerçekleri görmesini diliyorum.”