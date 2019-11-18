Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu!
Bu yıl 11-15 Kasım tarihleri arasında 2'ncisi düzenlenen “Siirt Uluslararası Kısa Film Festivali” 15 Kasım Cuma akşamı kent meydanında gerçekleştirilen törenle sona erdi. Kapanışını Manuş Baba konseriyle yapan festivalde, Gökalp Gönen’in “Avarya” filmi birinci, Cahit Kaya Demir’in “Fegere” filmi ikinci, Emre Sefer’in “Mahallenin Bazı Kedileri” adlı filmi üçüncü oldu. Abdülkadir Ocak’ın “Kadirin Gecesi” adlı filmi jüri özel ödülüne layık görülürken, Kasım Ördek’in “Yağmur Olup Şehre Düşüyorum” adlı filmi ise İbrahim Hakkı Hazretleri Özel Ödülü'nün sahibi oldu.