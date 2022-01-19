‘Sık dişini helası’ müze oluyor

Tokat'ta Osmanlı döneminde bin 600'lü yıllarda Anadolu'daki ilk umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021'de Tokat Belediyesi tarafından restore edildi. Halk arasında 'Sık dişini helası' olarak bilenen yapı, belediye tarafından müzeye dönüştürülüyor.

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Sulusokak Çarşısı’nda bulunan, Osmanlı döneminde bin 600’lü yıllarda umumi hela olarak yaptırılan, son dönemde ise depo olarak kullanılan bina, 2021 yılında Tokat Belediyesi tarafından restorasyona alındı.

Osmanlı döneminde esnafın kullandığı tek umumi hela olan, halk arasında ‘Sık dişini helası’ olarak bilinen yapıda restorasyon çalışması tamamlandı. Su ve Temizlik Müzesi olarak turizme kazandırılacak olan yapının içerisinde o dönemde kullanılan su yapıları, çamaşır kazanları, ibrikler, sabunluklar ve kanalizasyon sistemi yer alıyor.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “O dönemde buralardaki insanların ihtiyacını gidermek için bir hela yapılmış. İsmi de ‘Sık dişini helası’ olarak günümüze ulaşmış. Bu isim insan yoğunluğundan dolayı helanın ihtiyaca cevap vermediğinden insanlar dişini sıkarak beklediğinden böyle kalmış. İçinde restorasyon çalışmalarımızı yaparken çok farklı şeylerle karşılaştık. Öyle ki çok büyük su kanalları, kanalizasyon hatları bunların ucu gözükmüyor. Çok ilerilere kadar gidiyor” dedi.

Yapının Su ve Temizlik Müzesi olarak hizmet vereceğini ifade eden Başkan Eroğlu, “Şubat aynda bu tesisimizi müze şeklinde hizmete açmış olacağız” diye konuştu. (DHA)



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