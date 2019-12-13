Sıkboğaz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sık boğaz’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Sıkboğaz nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sık boğaz’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘sıkboğaz’dır. Sıkboğaz mı, sık boğaz mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sıkboğaz'dır.

SIKBOĞAZ NE DEMEK: Bir şey yaptırmak için `birini zorlamak, baskı yapmak` anlamlarına gelen sıkboğaz etmek deyiminde geçen bir söz.

SIKBOĞAZ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sıkboğaz mı, sık boğaz mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sıkboğaz şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

sık boğaz (Yanlış kullanım)

sıkboğaz (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sıkboğaz edilmekten hiç hoşlanmaz.”