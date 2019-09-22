Sıla’dan Neslican Tay mesajı

Antalya'da sahne alan Sıla, önceki gün hayatını kaybeden ve Türkiye'yi yasa boğan Neslican Tay ile ilgili, "Bazı şeyleri bilmek için yaş almaya gerek yokmuş demek ki. Çok şey öğrendik değil mi? Çok güzel bir mücadelesi vardı. Işıklar içinde uyusun” dedi.

Kerki Sofej ile gerçekleştirdiği konser serisinde yeniden Antalya'da sahne alan Sıla, konserine Neslican Tay ile başladı. “Bize yaşın hiçbir şey olduğu gösterdi. Bazı şeyleri bilmek için yaş almaya gerek yokmuş demek ki. Çok şey öğrendik değil mi? Çok güzel bir mücadelesi vardı. Işıklar içinde uyusun” diyerek Neslican Tay'ı anan Sıla'nın dinleyicileri de “Mücadelen çok güzeldi diyeceksiniz. Dayanamadı değil' yazılı pankartla sanatçıya destek verdi.

Antalya'da ilk gün biletleri hızla tükenince seyircisinin yoğun isteği üzerine yeniden sahne alan Sıla, yine en sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Antalya seyircisinin iki gün boyunca tüm şarkılarına eşlik ettiği Sıla, “Harika bir seyircisiniz dün de bugün de şahane bir konser geçirdik sayenizde” diyerek dinleyicilerine teşekkür etti.