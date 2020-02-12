Silahşor nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre silahşor mü, silahşör mü?

Silahşor nasıl yazılır? TDK güncel yazım kılavuzuna göre silahşor mü, silahşör mü?

Türkçe'de kullanılan bir çok kelime söyleyiş ve yazılış biçimlerindeki farklılıklar nedeniyle yanlış yazılır. Bu kelimelerden biri de ‘silahşor’dür. Silahşor mü, silahşör mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türk Dil Kurumu’nun online yazım kılavuzu, çevrimiçi ortamda kelime sorgulama imkanı vermektedir. Türkçe’de bazı kelimelerin anlamları ve yazılış biçimleri sık sık bu sözlük üzerinde sorgulanmaktadır. TDK’nın güncel yazım kılavuzunda sık sık aranan bu kelimelerden biri de ‘silahşor'dür.

SİLAHŞOR NE DEMEK:

1- Silah kullanmada usta olan kimse.

2- Bir ideolojiyi bağnaz bir biçimde savunan kimse.

SİLAHŞOR NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin silahşor mü, silahşör mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı silahşor şeklinde olmalıdır.

silahşör (Yanlış kullanım)

silahşor (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“En sevdiğim romanlardan biriydi üç silahşorler.”