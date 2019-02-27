Sıla’nın davası Washington Post’ta!

Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiası Washington Post tarafından kaleme alındı. Zeynep Karataş imzasıyla yazılan haberde Türkiye’deki kadına yönelik şiddetin boyutu ortaya koyuldu. Sıla’nın şiddet gördüğü iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmasının ardından kadınların çoğunun ünlü popçuya destek verdiği belirtilen haberde, mevcut yasaların şiddet uygulayan erkekleri cezalandırma konusunda eksik kaldığı belirtildi.
Geçtiğimiz yıl 440 kadının şiddete kurban gittiğini yazan gazete, şiddet gören kadınların yüzde 89’unun yetkililerle temasa geçmediği de vurgulandı. Avukat Tuba Torun, Sıla’nın sesini duyurmasıyla birlikte yıllardır çalıştıkları şiddet konusunun gündeme geldiğini belirtti.
Sıla’nın avukatı Rezan Epözdemir ise Sıla’nın ünlü bir şarkıcı olarak sessiz kalmadığını, kariyerini riske atmak pahasına şikayette bulunduğunu ifade etti.