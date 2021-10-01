Şimdi film ekimi zamanı

İKSV tarafından bu yıl 20’nci kez düzenlenen Filmekimi, merakla beklenen ‘Madalena’ ‘Dune: Çöl Gezegeni’, ‘The Power of the Dog’ ile sinemaseverlere film şöleni yaşatacak.

Nazan DOĞANER HALICI

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İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen Filmekimi'nin programı çevrimiçi olarak yapılan basın toplantısıyla paylaşıldı. Festival, yakın dönemde dikkat çeken filmlerden oluşan dopdolu programıyla 8-17 Ekim tarihlerinde İstanbul'da, 15-19 Ekim'de Ankara'da, 22-26 Ekim'de de İzmir'de düzenlenecek. Filmler İstanbul'da Beyoğlu'nda Atlas 1948 Sineması, Beyoğlu Sineması ve Kadıköy'de Kadıköy Sineması'nda, Ankara'da Cinemaximum Armada, İzmir'de ise Cinemaximum Mavi Bahçe'de izlenebilecek.

‘ÖZEL BİR FESTİVAL'

Basın toplantısında konuşan İKSV Genel Müdürü Görgün Taner, “Festivallerde ödüller alan, merakla beklenen, en iyi ve en yeni filmlerden oluşan seçkisiyle Filmekimi, bu sene İstanbul'dan sonra Ankara ve İzmir'de de izleyicilerle buluşacak. Çevrimiçi gösterimler geçtiğimiz süreçte bize çok önemli bir olanak sundu ama hepimiz büyük ekranda film izlemeyi özledik. Gerekli tüm önlemleri alarak yeniden sinema salonlarında buluşabileceğimiz için mutlu ve heyecanlıyız” dedi.

‘SALONLARA DÖNELİM'

Toplantıda Filmekimi programı hakkında bilgi veren festival direktörü Kerem Ayan da etkinliğin bu yıl sadece fiziksel gösterimlerle ve salonların yüzde 50 kapasitesiyle düzenleneceğini söyledi ve “Salonlara bir an önce dönüş yapılmasını istiyoruz. Bundan sonra Koronavirüs önlemlerini alarak ve yeni şartlara uyum sağlayarak hayatımıza devam etmemiz gerekiyor” dedi.

ÖDÜLLÜ YAPIMLAR

40. İstanbul Film Festivali'nde Uluslararası Yarışma'da Altın Lale'yi kazanan Madalena (Madiano Marcheti), Cannes'da ana yarışmada Altın Palmiye'yi kazanan ve ardından Toronto'da Geceyarısı Çılgınlığı bölümünün en iyisi seçilen Titane (Julia Ducournau), Venedik'te Altın Aslan kazanan Kürtaj (Audrey Diwan), Cannes'da en iyi ilk filme verilen Altın Kamera'yı kazanan Murina (Antoneta Alamat Kusijanovic) Filmekimi programında yer alıyor.

KAPANIŞ FİLMİ ‘DUNE'

Filmekimi programı bu yıl da dünyanın dört bir yanındaki saygın festivallerde ödüller kazanmış filmleri izleyiciyle buluşturacak. Kapanış ise yıldızlarla dolu oyuncu kadrosu ile son yılların en çok konuşulan, en merakla beklenen filmlerinden ‘Dune: Çöl Gezegeni' filmiyle yapılacak. Frank Herbert'ın romanından uyarlanan ve binlerce yıl sonraki bir gelecekte geçen ‘Dune: Çöl Gezegeni', kaderin galaksiler arası bir güç mücadelesine sürüklediği genç bir adam olan asilzade Paul Atreides'in hikayesini anlatıyor.