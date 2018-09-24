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Simge’nin uğuru Sezen’den
Simge’nin uğuru Sezen’den
fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında Zorlu PSM'de sahne alan Simge'nin uğuru, Sezen Aksu'ya ait olan ayakkabılardı. 
Kültür Sanat 24 Eylül 2018 - 14:09

Pop müziğin sevilen ismi Simge, geçtiğimiz akşam fizy ana sponsorluğunda Atlantis Yapım, Zorlu Performans Sanatları Merkezi ve SM Production Group organizasyonuyla gerçekleşen fizy İstanbul Müzik Haftası kapsamında sahne alarak, performans sergiledi. Simge'nin sahne kıyafetinin stil danışmanlığını Oğuz Erel üstlenirken, ayakkabıları ise ‘Uğurum’ diye nitelendirdiği usta sanatçı Sezen Aksu'ya aitti.

‘BU AYAKKABILAR SENİN UĞURUN OLSUN’

Sezen Aksu'nun, “Bu ayakkabılar senin uğurun olsun. Seni korusun ve sana şans getirsin” sözleriyle hediye ettiği ayakkabılar ile sahneye çıkan Simge, çok büyük bir manevi değeri ve anlamı olduğunu ifade ettiği hediye için Sezen Aksu'ya teşekkür etti.  Sahnede, albümün ikinci klibini Öpücem isimli şarkısına çektiğini duyuran Simge, sahnesini kendisine eşlik eden dansçı Köksel Ünal'ın dans gösterisiyle süsledi ve gelenlere keyifli dakikalar yaşattı.

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