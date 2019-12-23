Sımsıkı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sım sıkı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sımsıkı'dır.
SIMSIKI NE DEMEK:
1- Çok sıkı.
2- Çok sıkı olarak, sıkı bir biçimde.
SIMSIKI NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin sımsıkı mı, sım sıkı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sımsıkı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.
sım sıkı (Yanlış kullanım)
sımsıkı (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Sımsıkı bağlamış, bir türlü açamıyorum.”