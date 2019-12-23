Sımsıkı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sım sıkı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Sımsıkı nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘sım sıkı’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘sımsıkı’dır. Sımsıkı mı, sım sıkı mı? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘sımsıkı'dır.

SIMSIKI NE DEMEK:

1- Çok sıkı.

2- Çok sıkı olarak, sıkı bir biçimde.

SIMSIKI NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin sımsıkı mı, sım sıkı mı olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı sımsıkı şeklinde olmalıdır. Yani birleşik yazılmalıdır.

sım sıkı (Yanlış kullanım)

sımsıkı (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Sımsıkı bağlamış, bir türlü açamıyorum.”