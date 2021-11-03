Sinan Meydan, Atatürk ve Cumhuriyet’i anlatacak

SÖZCÜ yazarı, tarihçi Sinan Meydan, 'Atatürk ve Cumhuriyet' söyleşisi ile 7 Kasım'da Merkezefendi Kültür Merkezi'nde okurlarıyla bir araya gelecek.

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Merkezefendi Belediyesi vefatının 83. yıl dönümünde Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinlikleri düzenleniyor.

Etkinlikler kapsamında ünlü tarihçi Sinan Meydan ‘Atatürk ve Cumhuriyet’ söyleşisi ile 7 Kasım’da saat 14.00’te Merkezefendi Kültür Merkezi’nde okurlarıyla bir araya gelecek.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Merkezefendi Belediyemiz 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliklerimiz kapsamında düzenleyeceğimiz söyleşide, tarihçi ve yazar Sinan Meydan, değerli hemşehrilerimizle bir araya gelecek. Sinan Meydan gibi önemli bir tarihçi ve yazarı Merkezefendi’de ağırlayacak olmaktan dolayı son derece mutluyuz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Cumhuriyet’in anlatılacağı söyleşiye tüm hemşerilerimizi bekliyoruz” dedi. (İHA)



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