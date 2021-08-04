Sinema dünyası şokta: Coen Kardeşler ayrılıyor mu?

Hollywood'un meşhur ikilisi bu defa birlikte değil. Bir Coen imzası taşıyan The Tragedy of Macbeth isimli film, Ethan Coen olmadan tamamlandı.

SOZCU.COM.TR

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2021’in sonbaharında izleyici ile buluşmaya hazırlanan The Tragedy of Macbeth, Oscar ödüllü Coen Kardeşler ile ilgili ayrılık söylentilerini de beraberinde getirdi. Filmin bestecisi Carter Burwell, bir podcast yayınında bu söylentilere son verecek açıklamalar yaptı.

Denzel Washington ve Frances McDormand gibi başarılı iki başrolle hazırlanan filmde senaryo ve yönetmenlik tamamen Joel Coen’e ait oldu. Daha önce İhtiyarlara yer yok ve Fargo gibi filmlerle öne çıkan Ethan ve Joel Coen bu defa ayrı ayrı çalışmalar yaptılar ve Joel Coen bir Shakespeare uyarlaması ile beyaz perdede yer almak için gün sayıyor.

Coen Kardeşler’in bu ayrılığı söylentileri de beraberinde getirirken filmin bestecisi Carter Burwell konuyla ilgili açıklama geldi: “Ethan film yapmak istemiyordu. Bu durum, Ethan’ın sonsuza kadar emekli olduğu anlamına gelmez. Bir süre başka projelerde yer almak için filmlere ara verdi. Joel ilk kez kendi başına bir filmi yönetiyor. Birlikte yazdıkları tonlarca senaryoları var. Umarım geri döner.”

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