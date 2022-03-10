Sinema eleştirmeni Murat Özer’e veda…
Sinema eleştirmeni ve yazar Murat Özer (56), memleketi Adapazarı'nda son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye sinema dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
İki yıldır beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören sinema yazarı, eleştirmen, dergi yönetmeni ve program danışmanı Murat Özer, dün İstanbuldaki evinde fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedaviye alınan Özer, doktorların tüm çabalarına karşın kurtarılamadı.
Bugün memleketi Adapazarı’na getirilen Murat Özer’in cenazesi, Adapazarı Şeker Hilal Camii’nde kılınan cenaze namazı sonrası Emirsultan-2 Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Cenazeye Sinema Yazarları Derneği Başkanı Okan Arpaç, sinema yazar ve eleştirmenleri Tunca Arslan, Mehmet Açar, Murat Erşahin, Berke Göl, Burçin Yalçın, Şenay Aydemir, Murat Emir Eren, Talip Ertürk, Senem Aytaç, Senem Erdine, Cem Altınsaray, Ali Ulvi Uyanık, Erkan Aktuğ ve yönetmen Fırat Yücel katıldı. (DHA)