Sinema emekçilerine büyük destek

Netflix, İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) ve Sinema Televizyon Sendikası, corona virüsü salgınından olumsuz etkilenen sinema televizyon sektörü çalışanlarına destek olmak amacıyla önemli bir adım attı. Netflix’in 4 milyon TL’lik katkısıyla oluşturulan desteğin yönetimini ve dağıtımını İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası üstlenecek.

‘COVID-19 Sinema ve Televizyon Sektörü Desteği'ne serbest çalışanlar da dahil olmak üzere Türkiye çapında prodüksiyonların durmasından olumsuz etkilenen kamera arkası çalışanları başvurabilecek. Bu kapsamda kamera, ışık, ses, sanat yönetimi, makyaj, kostüm tasarımı ve ulaşım gibi farklı birimlerde asistanlık, koordinatörlük, operatörlük ve teknisyenlik gibi çeşitli görevler üstlenen sayısız çalışan yer alıyor. Sektör çalışanlarına verdikleri hizmetlerden ötürü sunulan bu destek kapsamında bir defaya mahsus olarak dağıtılacak kişi başı tutar ise 2 bin 500 TL olarak belirlendi.

Başvuru koşulları ve hak sahibi olma kriterleri hakkında detaylı bilgi içeren rehber, Sinema Televizyon Sendikası'nın internet sitesinde (https://www.sinematvsendikasi.org) yayınlandı. Başvuru süreci ise 27 Mayıs 2020 tarihinde, online başvuru formunun aynı sitede yayınlanmasının ardından başlayarak 14 gün boyunca devam edecek. İKSV ve Sendika üyelerinden oluşacak değerlendirme kurulu, başvuruların başlamasını izleyen 3 haftalık süreç içerisinde başvuruları inceleyerek desteğe hak kazananları belirleyecek.

‘ÜRETİME KATKI SAĞLAMASINI DİLİYORUZ’

İstanbul Film Festivali Direktörü Kerem Ayan, İKSV adına “Kamudan, özel sektöre herkesin Türkiye sinemasına destek için sektörel bir dayanışma içinde olması gereken bu dönemde İKSV olarak biz de Netflix’in maddi katkısı ve Sinema Televizyon Sendikası ile hayata geçirilen bu desteğin sinemamızın yeni dönemde üreteceği ve festivalimizde göstereceğimiz filmlerin üretimine katkı sağlamasını diliyoruz” dedi.

‘ÇALIŞANLAR KAYGI YAŞIYOR’

Sinema Televizyon Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Damla Kırkalı şunları dedi: “Çoğunluğu freelance olan sektör çalışanları, bu zor ve belirsiz süreç sebebiyle büyük bir kaygı yaşıyor. Bu dayanışmanın diğer kurum ve kuruluşları da sektöre katkıda bulunmaya teşvik edeceğini umuyoruz.”

İŞBİRLİĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR

Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise “Dünya çapında başarılara imza atan Türk sinema ve dizi sektörünün gücüne başlıca katkıyı sağlayan kamera arkasındaki çalışma arkadaşlarımız, pandemiden oldukça olumsuz etkilendi. Biz de bu zor günlerde onlara destek olabilmek için üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. İKSV ve Sinema Televizyon Sendikası'na bu çalışmadaki işbirliklerinden ötürü teşekkür ediyoruz” dedi.